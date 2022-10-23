Зеленский призвал нанести удары по российским центрам принятия решений

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество пообещать нанести удары по центрам принятия решений в России, пишет «Коммерсант».

«Если месседж звучит, что будет удар по центру принятий решений, то ответ мира должен быть следующим: смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься — тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя», — сказал Зеленский.

Российские чиновники постоянно угрожают нанести удары по центрам принятия решений в Украине. Такие угрозы были ответом на получение западного вооружения. Глава Чечни Рамзан Кадыров призывает «стереть их с лица земли».