Около 20 мобилизованных удерживают в Луганской области

Источники ASTRA рассказали, что в Луганской области удерживают в подвалах около 20 мобилизованных, которые отказались идти на передовую без подготовки. Родственники рассказали, что на фронт отказались идти мобилизованные из Брянской и Липецкой областей.

Мобилизованных сначала отправили на передовую без предупреждения, там они попали под минометный обстрел. После боя они вернулись в Луганскую область, но все их вещи пропали. Несмотря на это, им снова дали команду отправляться на передовую.

Тем, кто отказался идти в бой, угрожают уголовными делами и сроками в 10 лет строгого режима. Их держат в подвале на грязных матрасах.