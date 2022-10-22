241-й день боев: главное

Этим утром российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента Владимира Зеленского, по украинским населенным пунктам было выпущено 36 ракет, большую часть ударов отразила противовоздушная оборона. Несмотря на это, избежать прилетов не удалось.

По данным офиса президента Украины, в результате обстрелов почти полтора миллиона украинцев остались без света: в Хмельницкой области — 672 000 человек, в Николаевской области — 188 400 человек, в Волынской области — 102 000 человек, в Черкасской области — 242 000 человек, в Ровенской области — 174 790 человек, в Кировоградской области — 61 913 человек, в Одесской области — 10 500 человек.

В «Укрэнерго» сообщили, что масштаб повреждений после сегодняшней атаки сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Ремонтные бригады приступят к восстановлению после того, как спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов.

Двое погибли, еще 14 пострадали в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. Жертвами удара стали мужчина и 14-летний подросток. Прилеты пришлись на объекты гражданской инфраструктуры, на местах происшествия возникли пожары. Кроме того, обстрел привел к отключению водо- и электроснабжения в городе.

Спустя несколько часов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался о ликвидации возгораний, а также о восстановлении водо-, тепло- и электроснабжения. В настоящее время в регионе устанавливают «защитные сооружения», добавил он.

Пророссийские власти Херсонской области потребовали от жителей Херсона покинуть город 22 октября. Оккупационные власти сослались на «напряженную ситуацию на фронте», «повышенную опасность массированных обстрелов» и «угрозу террористических атак». Гражданским напомнили о необходимости взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на местных жителей сообщило, что многие отказываются покидать город, поскольку уверены в скорой победе ВСУ и отступлении российских войск «без боя». При этом некоторые все же покидают Херсон, опасаясь затопления города в связи с заявлениями об угрозе подрыва дамбы Каховской ГЭС. В Генштабе ВСУ тем временем утверждают, что пророссийские власти готовят город к уличным боям.

По меньшей мере 10 иранских инструкторов, обучавших российских солдат управлению дронами-камикадзе Shahed-136, были убиты в Украине. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на украинского чиновника.

По данным издания, инструкторы были убиты в последнюю неделю. Украинская и американская стороны утверждают, что Россия привезла их в Крым и Херсонщину для обучения российских солдат управлению беспилотниками Shahed-136.

Тем временем Иран «решительно осудил» санкции, введенные Евросоюзом и Великобританией против страны. Кроме того, руководство Ирана выступило против призыва Германии, Великобритании и Франции к ООН провести расследование о применении российскими войсками иранских беспилотников.

«Медиазона»* и Би-би-си при поддержке волонтеров продолжают собирать официальные сообщения о российских солдатах, погибших в Украине. По состоянию на 21 октября журналистам удалось подтвердить гибель 7822 военных. При объявлении мобилизации 21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу говорил о потере 5937 человек.

Разведка Британии сообщает, что российские военные соорудили мост-переправу на гражданских баржах у обстрелянного Антоновского моста. Это первый за последние десятилетия случай, когда войскам РФ пришлось соорудить такую конструкцию. Эксперты объясняют, что это может принести российской армии, потерявшей существенное количество военной техники, «дополнительные логистические выгоды».

Когда и если баржи, на которых положен мост, будут повреждаться обстрелами, их будут быстро заменять, поскольку переправы через Днепр для россиян крайне важны, считают британцы. Дело в том, что украинские войска усиливают свое присутствие на правом берегу Днепра.

Американский Институт изучения войны (ISW) зафиксировал отступление российских войск с запада Херсонской области. Аналитики считают, что они намерены растянуть отступление на несколько недель, однако в их планы могут вмешаться ВСУ. Для того, чтобы прикрыть свое отступление, войска РФ могут подорвать плотину Каховской ГЭС и возложить ответственность на Украину.

О том, что российские войска готовят провокации на Каховской ГЭС с целью обвинить в них ВСУ, ISW сообщал в сводке за 19 октября. Аналитики тогда впервые предположили, что разрушение дамбы может прикрыть отступление россиян с правого берега Днепра и замедлить продвижение украинской армии.

В ISW также сообщали, что российские войска продолжают подготовку к разрушению плотины Каховской ГЭС. Эксперты института указали, что россияне активно вывозят оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании грядущего наступления украинской армии.

Информацию о подготовке РФ провокаций на Каховской ГЭС подтвердили в украинской разведке. Там сообщили, что россияне на этой неделе припарковали на дамбе станции два грузовика, начиненных взрывчаткой.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».