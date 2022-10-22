«Медиазона»* и Би-би-си подтвердили имена 7822 российских военных, погибших в Украине

«Медиазона»* и Би-би-си при поддержке волонтеров продолжают собирать официальные сообщения о российских солдатах, погибших в Украине. По состоянию на 21 октября журналистам удалось подтвердить гибель 7822 военных. При объявлении мобилизации 21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу говорил о потере 5937 человек.



По крайней мере 41 погибший — это мужчины, которых мобилизовали в течение последнего месяца. Некоторые из них не погибли во время боевых действий, а умерли в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях. Среди отрядов добровольцев отмечается самый значительный рост погибших с начала боевых действий в Украине.

«Число подтвержденных потерь среди добровольцев становится сопоставимо с потерями в ВДВ и мотострелковых войсках (добровольцы — больше 800 человек, ВДВ и мотострелковые — больше 1200)», — говорится в публикации.

Исследователи подчеркивают, что полученные цифры не отражают реальный уровень потерь, но позволяют получить хоть какую-то информацию о погибших.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».

