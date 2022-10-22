Борис Джонсон набрал достаточное количество голосов, чтобы претендовать на пост премьер-министра Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов и теперь может претендовать на пост нового главы британского правительства. Об этом сообщает обозреватель The Sunday Times Тим Шипман со ссылкой на источник в окружении Джонсона.

«Близкий к Борису Джонсону источник заявил, что он получил поддержку 100 парламентариев и мог бы принять участие в выборах. «Мог бы» — очень интересная оговорка», — рассказал Шипман в Twitter.

В случае, если Джонсон решит побороться за пост премьер-министра страны, его главным конкурентом станет бывший министр финансов Риши Сунак.

Борис Джонсон занимал должность премьер-министра с 24 июля 2019 по 6 сентября 2022 года. Он подал в отставку после скандала вокруг фигуры парламентария-консерватора Криса Пинчера, которого уличили в домогательствах к двум мужчинам в общественном заведении. Общественность обрушилась на британского премьер-министра, поскольку тот активно продвигал кандидатуру Пинчера на высокие должности в правительстве. При этом, по данным СМИ, премьер-министр Великобритании знал, что Пинчер в 2019 году уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

Джонсон может вернуться к должности премьер-министра Великобритании после отставки его преемницы Лиз Трасс. Заявление, сделанное Трасс 20 октября у ворот Даунинг-стрит,10, свидетельствует о полном обнулении ее политического авторитета. Ее действия привели к обвалу рынка, потере двух ключевых министров в сформированном ею правительстве, а также утрате доверия со стороны членов парламента, обращает внимание The Guardian. Ее руководство стало самым коротким за всю историю страны — оно продлилось всего 45 дней.