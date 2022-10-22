«Первый отдел»: Руслан Пухов, проговорившийся в эфире РБК об иранских дронах, проходил свидетелем по делу Сафронова

Директор Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов, рассказавший в эфире РБК об использовании иранских дронов российскими войсками, проходил свидетелем по делу журналиста Ивана Сафронова. На это обращает внимание «Первый отдел».

По данным правозащитного проекта, Пухов назвал Сафронова «малокомпетентным журналистом», а также заявил, что в его текстах невооруженным глазом прослеживаются секретные сведения.

«Однако во время судебного заседания выяснилось: данные, которые Сафронов использовал в своих заметках, а Пухов и эксперты ФСБ сочли секретной информацией, взяты из текстов, опубликованных в возглавляемом Пуховым журнале «Экспорт вооружений», — сообщили в «Первом отделе».



Мосгорсуд 5 сентября назначил Ивану Сафронову 22 года колонии строгого режима. Суд также назначил журналисту штраф в размере 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания. На условно-досрочное освобождение Сафронов может рассчитывать через 14 лет.

По версии следствия, во время работы в «Коммерсанте» Сафронов с 2015 по 2018 годы готовил аналитические материалы о военно-промышленном комплексе России. Но делал это он якобы по просьбе гражданина Чехии Мартина Лариша и немецкого политолога Дмитрия Воронина. В материалах, которые публиковал журналист, по версии силовиков, содержится «гостайна», хотя все данные Сафронов брал из открытых источников.