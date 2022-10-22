В Красноярске задержали активистку за пикет с плакатом «Нет стране без мужчин»

Активистка Мария Самородская провела в Красноярске одиночный пикет против мобилизации. Женщина уже отпустили из отдела полиции.

Самородская вышла с плакатом «Нет стране без мужчин». Сотрудники полиции задержали ее спустя час и отвезли в отдел полиции №12. «ОВД-Инфо»* сообщало, что ей вменяют статью о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 КоАП), однако спустя несколько часов ее отпустили без протокола. 25 октября ей нужно будет снова явиться в отдел полиции.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

