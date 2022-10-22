Иран ответил на призыв к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России

Иран «решительно осудил» санкции, введенные Евросоюзом и Великобританией против страны, а также их призыв к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе Shahed-136 России. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Насера Канани.

«Действия министров иностранных дел ЕС и правительства Великобритании по введению новых санкций против Ирана, ложные и безосновательные обвинения в использовании иранских беспилотников в конфликте в Украине и требования [расследовать применение беспилотников в Украине], сделанные в совместном заявлении Германии, Франции и Великобритании, решительно осуждаются», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter внешнеполитического ведомства Ирана.

Евросоюз 20 октября ввел санкции в отношении иранской компании Shahed Aviation Industries, производящей дроны-камикадзе Shahed-136. «Shahed Aviation Industries несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — объясняется данное решение в журнале ЕС. Следом аналогичные ограничения ввела и Великобритания.



Накануне Германия, Великобритания и Франция призвали ООН провести расследование о применении российскими войсками иранских беспилотников. Страны отметили, что такая передача оружия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.