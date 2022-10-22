Новое правительство Италии во главе с Джорджей Мелони приведены к присяге

Новое правительство Италии во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджей Мелони приведено к присяге. Она стала первой женщиной на посту премьер-министра страны. Трансляцию церемонии из Квиринальского дворца ведет телеканал RaiNews.

Накануне Джорджа Мелони, чья партия «Братья Италии» одержала победу в парламентских выборах в сентябре, получила мандат на формирование нового правительства Италии. Ему предстоит решить ряд серьезных проблем в виде надвигающейся рецессии и растущих счетах за электроэнергию, а также необходимости выступить единым фронтом в ответ на события в Украине, отмечал Reuters.

О том, что правоцентристская коалиция во главе с Джорджией Мелони одержала победу по итогам выборов в Сенат, стало известно 26 сентября. В объединение вошли фракции «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Лига» Маттео Сальвини. Впервые со времен правления Бенито Муссолини к власти в Италии пришла партия правого толка.