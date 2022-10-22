Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что его несовершеннолетние сыновья вернулись из Украины с «подарками» в виде военнопленных. Видео их возвращения он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ахмат, Эли и Адам Кадыровы доставили в республику трех пленных военнослужащих ВСУ, которых они обезвредили в ходе своего участия в спецоперации», — написал Кадыров.



Кадыров заявил, что «пообщался с пленными» и выяснил, что они «из числа мобилизованных». По его словам, украинские военные якобы рассказали, что командование не обеспечили их ни провизией, ни вооружением, кроме обычных автоматов.

«Говорят, никакой идеи нет, лишь полная деморализация личного состава. Такими я их и застал — голодными, оборванными, измученными преступными приказами руководства», — утверждает глава Чечни.

Он добавил, что их «накормили чеченскими национальными блюдами» и показали, «каково это жить в нормальном обществе».

В начале октября Кадыров заявил, что собирается отправить в Украину несовершеннолетних сыновей 14, 15 и 16 лет. По его словам, «несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины» и «их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет».

Уже спустя пару недель он опубликовал в своем Telegram-канале ролик, на котором его сыновья якобы участвуют в боевых действиях в Украине. «Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело», — отметил он. По его словам, его дети «пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам».