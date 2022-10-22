Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Новости-26», рассказывающего о политике подросткам

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил команде проекта о российской политике для подростков «Новости-26» извещение о предстоящей блокировке. Он был запущен в июле 2022 года по инициативе писательницы Линор Горалик.

«Сегодня ночью нам, создателям этого проекта, пришло письмо от Роскомнадзора, сообщающее, что наш проект "нарушает порядок распространения информации", — то есть неугоден российской власти. Говоря простыми словами, это значит, что в течение суток будет сайт novosti26.org будет забанен на территории Российской Федерации: доступ к нему станет возможен только через VPN», — сообщается в Telegram-канале проекта.

Какие именно материалы «нарушают порядок распространения информации», в извещении не уточняется. Сайт проекта уже заблокирован. При попытке открыть портал выдается запись: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"».