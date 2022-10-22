Венгрия ратифицирует протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до середины декабря

Парламент Венгрии ратифицирует протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до конца осенней сессии. Об этом на встрече с журналистами в субботу сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Сергей Гуйяш, передает ТАСС.

По его словам, осенняя сессия продлится до середины декабря, и велика вероятность того, что к этому времени Государственное собрание (однопалатный парламент Венгрии) завершит процедуру ратификации предложения о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уже 28 из 30 стран НАТО ратифицировали вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Он отметил, что процедура присоединения этих стран стала самой быстрой в современной истории НАТО.

Двумя странами, которые пока не ратифицировали вхождение Швеции и Финляндии в НАТО, являются Венгрия и Турция. Газета Politico предположила, что руководство этих стран заняло «выжидательную позицию» до 2023 года.

Финляндия и Швеция 18 мая одновременно подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сперва заявил об отказе Анкары принять членство Финляндии и Швеции в НАТО, однако спустя несколько недель отказался от своих возражений.