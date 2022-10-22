Пророссийские власти обязали жителей Херсона в течение дня покинуть город

Пророссийские власти Херсонской области потребовали от жителей Херсона покинуть город 22 октября. В оккупационной «администрации» региона объяснили это требование угрозой массированного обстрела.

«Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра», — говорится в Telegram-канале пророссийской «администрации» Херсонщины.

Оккупационные власти сослались на «напряженную ситуацию на фронте», «повышенную опасность массированных обстрелов» и «угрозу террористических атак». Гражданским напомнили о необходимости взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на местных жителей сообщило, что многие отказываются покидать город, поскольку уверены в скорой победе ВСУ и отступления российских войск «без боя». При этом некоторые все же покидают Херсон, опасаясь затопления города в связи с заявлениями об угрозе подрыва дамбы Каховской ГЭС. В Генштабе ВСУ тем временем утверждают, что пророссийские власти готовят город к уличным боям.

В сводке за 19 октября аналитики института изучения войны (ISW) сообщили, что российские власти готовят провокации на Каховской ГЭС с целью обвинить в этом ВСУ. Разрушение дамбы может прикрыть отступление россиян с правого берега Днепра и замедлить продвижение украинской армии, отмечалось в отчете.

Накануне в ISW сообщили, что российские войска продолжают подготовку к разрушению плотины Каховской ГЭС. Аналитики также указали, что россияне активно вывозят оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании грядущего наступления украинской армии.

Информацию о подготовке РФ провокаций на Каховской ГЭС подтвердили в украинской разведке. Там сообщили, что россияне на этой неделе припарковали на дамбе станции два грузовика, начиненных взрывчаткой.

«Россияне прогнозируют быстрое высвобождение правобережной части Херсонской области украинскими вооруженными силами и готовят серию терактов на этой территории. В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован заранее — основные работы по заминированию проведены еще в апреле», — говорится в сообщении.