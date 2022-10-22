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#Новости

Мобилизованным во Владимирской области раздали по палке колбасы

22.10.2022

О сборе «груза с необходимыми вещами» отчитался глава города Радужный

Глава города Радужный во Владимирской области Андрей Колгашкин рассказал об отправке мобилизованным «очередного груза с необходимыми вещами». Соответсвующий пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«В четверг отправился очередной груз с необходимыми вещами для мобилизованных радужан. Предприятие «Владимирский стандарт» присоединилось к оказанию поддержки для призывников», — рассказал он.

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К посту прикреплена фотография с мобилизованными, которые держат в руках комплекты теплой одежды, спальные мешки и колбасу. 


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