Мобилизованным во Владимирской области раздали по палке колбасы

Глава города Радужный во Владимирской области Андрей Колгашкин рассказал об отправке мобилизованным «очередного груза с необходимыми вещами». Соответсвующий пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«В четверг отправился очередной груз с необходимыми вещами для мобилизованных радужан. Предприятие «Владимирский стандарт» присоединилось к оказанию поддержки для призывников», — рассказал он.





К посту прикреплена фотография с мобилизованными, которые держат в руках комплекты теплой одежды, спальные мешки и колбасу.



