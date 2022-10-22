Школьникам в Таганроге выдали памятки о необходимости мобилизации

В городе Таганрог Ростовской области старшеклассникам перед уроками выдали памятки о необходимости мобилизации. Об этом «7х7» рассказал отец одного из школьников.

В памятке говорится, что «решение о мобилизации было принято вынужденно для защиты братских народов ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей». В ней также упоминаются «удары по гражданской инфраструктуре» и говорится, что «украинские власти полностью подконтрольны западным кураторам и инструкторам».

При этом авторы памятки допустили серьезную ошибку. В ней сказано, что «частичная» мобилизация» распространяется лишь на 1% населения страны, что равняется 25 млн человек. Однако федеральные власти заявляли, что все эти люди входят в мобилизационный резерв, из которого призовут 300 тысяч россиян, обратили внимание в издании.

Фото: «7х7»