Гладков сообщил об обстреле Шебекино в Белгородской области

UPD (14:07): Число пострадавших в результате обстрела Шебекино увеличилось до 11, сообщил Гладков. По его словам, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

«Известия» сообщили о двух погибших в результате удара по городу. По информации издания, жертвами обстрела стали мужчина и 16-летний подросток. Официальные лица эту информацию пока не прокомментировали.

Шебекино закрыли на въезд. Местные жители пытаются эвакуироваться своими силами, однако застревают на выезде в пробках, сообщает Mash.

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Пять человек пострадали в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — написал он.

В местных Telegram-каналах сообщают, что один из прилетов пришелся на торговый центр «Галерея». На месте происшествия разгорелся пожар.

Власти Белгородской области продлили до 6 ноября «жёлтый» уровень террористической опасности. Также продлевается запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

В последние недели Шебекино регулярно подвергается обстрелам. Накануне в городском округе в результате обстрела на лакокрасочном заводе произошел пожар. Инцидент привел к отключению света и воды в городе.