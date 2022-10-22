В Пекине завершился XX съезд Компартии Китая

В Пекине завершился XX съезд Коммунистической партии Китая, сообщает Reuters. В новый состав Центрального комитета Компартии вошли 205 человек. При этом два ключевых китайских чиновника, не имеющих тесных связей с Си Цзиньпином, в него не попали.

Речь идет об уходящем премьере Государственного совета КНР Ли Кэцяне и бывшем партийном лидере провинции Гуандун Ван Яне. Последнего рассматривали в качестве потенциального кандидата на пост премьера. Аналитики считают, что их отсутствие свидетельствует о том, что в состав Постоянного комитета Политбюро войдут люди, близкие к Си Цзиньпину.

В устав КПК были внесены две важные поправки — «Две установки» и «Две гарантии». Первая утверждает «статус Си Цзиньпина в качестве ядра Центрального комитета КПК и всей партии», а вторая обязывает партийцев защищать его статус генерального секретаря и руководство партии. Внесенные изменения расширяют полномочия Си Цзиньпина и ставят его в один ряд с вождями Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином.

Во время церемонии закрытия съезда из зала вывели бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао, сидевшего рядом с Си Цзиньпином. К 79-летнему политику подошли двое сотрудников и увели его под руки, хотя тот сопротивлялся. Перед тем как покинуть зал, Цзиньтао что-то сказал Си Цзиньпину и похлопал премьера Ли Кэцяна по плечу. По какой причине его удалили с заседания, не уточняется.

