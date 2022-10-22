Сын миллиардера Фридмана выступил с антивоенным заявлением и попросил власти Украины снять с него санкции

Сын миллиардера Михаила Фридмана, 22-летний Александр Ожельский, обратился к властям Украины с просьбой снять с него санкции. Молодой человек заявил, что выступает против боевых действий в Украине и считает себя украинцем.

«Я не верю, что моя позиция по поводу войны даже не была учтена. Я не верю, что единственная причина этих санкций — моя связь с другим человеком. Я не понимаю, как это возможно в XXI веке <…> Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я ездил туда каждый год», — заявил Ожельский. Обращение опубликовано на его YouTube-канале.

Ожельский рассказал, что покинул Россию после 24 февраля и больше не желает возвращаться обратно. Он также заявил, что неоднократно принимал участие в акциях в поддержку Украины в Лондоне, и добавил, что не понимает, как власти Украины могли все это проигнорировать.

Сейчас Ожельский живет на съемной квартире в Дубае. «Как вы видите, я не живу в особняке, потому что я живу на те средства, которые у меня есть. Я не понимаю, почему это происходит и почему все, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки бюрократов», — заявил сын Фридмана.