The Jerusalem Post: в Украине убиты 10 иранских инструкторов, обучавших россиян управлению дронами-камикадзе

По меньшей мере 10 иранских инструкторов, обучавших российских солдат управлению дронами-камикадзе Shahed-136, были убиты в Украине. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на украинского чиновника.

По данным издания, инструкторы были убиты в последнюю неделю. Украинская и американская стороны утверждают, что Россия привезла их в Крым и Херсонщину для обучения российских солдат управлению беспилотниками Shahed-136.

«Они обучают россиян, как использовать беспилотники-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск беспилотников по украинским гражданским целям, в том числе в Николаеве и Одессе», — рассказал источник из украинского Центра национального сопротивления.

О том, что иранские инструкторы присутствуют на территории Крыма и Херсонской области, источники Минобороны Украины сообщили 12 октября. По информации украинской стороны, они не только обучают российских военных осваивать БПЛА, но и координируют полеты дронов при атаках на объекты в Николаеве и Одессе.

В четверг украинское Минобороны заявило, что Иран использует Украину в качестве испытательного полигона для своих беспилотников, чтобы подготовиться к будущим атакам на Израиль.