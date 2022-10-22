Адвокат Ерохин рассказал, что его избил военный комиссар Гагаринского района

Военный комиссар Гагаринского района Москвы избил адвоката городской адвокатской палаты Констанина Ерохина, когда тот принес документы своего доверителя об отсрочке. Об этом со ссылкой на пострадавшего юриста сообщает «Адвокатская улица».

Инцидент произошел 17 октября. По словам Ерохина, он пришел в военкомат Гагаринского района, чтобы подать документы о праве его доверителя на отсрочку от «частичной» мобилизации. Однако канцелярия принимать документы отказалась, объяснив это завершением мобилизации в Москве.

«Понятно, что мобилизация была приостановлена или закончена. Но мы хотели превентивно подать документы, чтобы человек не нервничал. Чтобы в будущем военкомат уже знал, что у моего доверителя отсрочка по таким-то основаниям. Чтобы они сделали в личном деле такую отметку и не приглашали его потом впопыхах», — пояснил адвокат.

В продолжение спора Ерохина отвели в кабинет к военному комиссару Сергею Русакову. Он также отказался принимать документы, а после набросился на адвоката. Инцидент могли зафиксировать камеры видеонаблюдения.

«Я вообще не понял, что произошло. Видимо, он решил меня из своего кабинета выгнать таким образом. Что, в общем, полностью показывает его отношение к нуждам граждан, к их волнениям и заботам», — рассказал защитник.

Ерохин вызвал полицию на место происшествия, а после поехал в больницу снимать побои. Врачи диагностировали подозрение на ушиб шеи, ушиб мягких тканей и подозрение на сотрясение мозга. Защитник намерен предоставить справки из травмпункта и подать заявление о побоях, однако для этого ему необходимо дождаться, пока пока участковый в ОВД «Гагаринский» «освободится».

Константин Ерохин представлял интересы Тимура Измайлова, IT-специалиста «Райффайзенбанка», погибшего в Украине 13 октября. Его мобилизовали 23 сентября, несмотря на основания для отсрочки. Защитник сообщил, что подавал жалобу, но не получил ответа от военной прокуратуры и комиссариата.

Собянин объявил мобилизацию в Москве завершенной 17 октября. Источники «Медузы»*, близкие к Кремлю, утверждают, что это решение было принято в связи с фрустрацией горожан. По их словам, отношение москвичей к призывной кампании еще сильнее ухудшилось после облав на мужчин призывного возраста.

*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».