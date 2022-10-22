Мобилизованным дали отсрочку на уплату налогов и страховых взносов

Правительство РФ предоставило мобилизованным отсрочку по уплате налогов, страховых взносов и других сборов на весь период службы и еще в течение трех месяцев после нее. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам», — говорится на сайте правительства.

Решение коснется и физических лиц, и предпринимателей, которые являются руководителями и единственными учредителями компаний. Из постановления следует, что:

для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы;

для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы;

для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвертого месяца после дня окончания военной службы.







