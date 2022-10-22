Россия на фоне обвинений в подготовке провокаций призвала не допустить разрушения Каховской ГЭС

Россия распространила в Совбезе ООН письмо с призывом не допустить уничтожения Киевом дамбы Каховской ГЭС. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Пользуясь индульгенцией на любые преступные деяния, выданной своими западными кураторами, режим Зеленского последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре своих бывших территорий. ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области», — приводит РИА «Новости» его слова.



В сводке за 19 октября аналитики института изучения войны (ISW) сообщили, что российские власти готовят провокации на Каховской ГЭС с целью обвинить в этом ВСУ. Разрушение дамбы может прикрыть отступление россиян с правого берега Днепра и замедлить продвижение украинской армии, отмечалось в отчете.

Накануне в ISW сообщили, что российские войска продолжают подготовку к разрушению плотины Каховской ГЭС. Аналитики также указали, что россияне активно вывозят оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании грядущего наступления украинской армии.

Информацию о подготовке РФ провокаций на Каховской ГЭС подтвердили в украинской разведке. Там сообщили, что россияне на этой неделе припарковали на дамбе станции два грузовика, начиненных взрывчаткой.



«Россияне прогнозируют быстрое высвобождение правобережной части Херсонской области украинскими вооруженными силами и готовят серию терактов на этой территории. В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован заранее — основные работы по заминированию проведены еще в апреле», — говорится в сообщении.