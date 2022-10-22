Небензя назвал «фейком» информацию о поставках иранских беспилотников в Россию

Постоянный предтавитель РФ при ООН Василий Небензя назвал «фейком» обвинения в поставках иранских беспилотников для их использования против Украины. С соответствующим заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

«Сейчас Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк: о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции Совета Безопасности 2231. Отвергаем любые попытки завлечь в эту нечистоплотную игру секретариат ООН»,— сказал господин Небензя. Его слова приводит «Коммерсант».

Ранее директор Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире РБК предупредил журналистов, чтобы они не спрашивали его об иранских дронах Shahed-136, использование которых власти РФ отрицают.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что Иран поставляет России беспилотники Shahed-136, назвав эти данные слухами. Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает подобной информацией и переадресовал вопрос об использовании иранских БПЛА Минобороны РФ.

Тем временем, украинская сторона неоднократно заявляла об использовании российской армией иранских дронов. Эту информацию подтверждает и западная разведка. Сегодня Евросоюз ввел санкции в отношении иранской компании Shahed Aviation Industries, производящей Shahed-136.



«Shahed Aviation Industries несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — объясняется данное решение в журнале ЕС.



