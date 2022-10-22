Как минимум 16 человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Узбекистане

По меньшей мере 16 человек пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов в Сырдарьинской области в Узбекистане. Об этом в субботу сообщает министерство здравоохранения страны.

Инцидент на военном складе в поселке Малик Сырдарьинской области произошел в 04.55 (2.55 мск) 22 октября. Из-за взрыва пострадали как минимум 16 человек, четверо из них были госпитализированы. Пациентов с тяжелыми ранами и в критическом состоянии среди них не оказалось. Правоохранительные органы Узбекистана проводят расследование по факту ЧП.

Ранеестало известно, что в результате взрыва на угольной шахте в Турции погибло не менее 40 человек. Взрыв прогремел 14 октября на глубине 300 метров, в это время по землей находилось 115 рабочих. Лишь половине из них удалось эвакуироваться.