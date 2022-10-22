В нескольких городах Украины прогремели взрывы

UPD (9:55): В Луцке ракета попала в объект энергетики, сообщил глава городского совета Игорь Полищук. «Ударной волной поврежден частный дом. Одно гражданское лицо получило ожоги. По предварительной информации погибших нет», — написал он в своем Telegram-канале. По его словам, часть города осталась без света. Он попросил местных жителей сделать запасы воды.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль также подтвердил попадание ракеты. Он напомнил о запрете выкладывания в сеть фото. и видеоматериалов работы ПВО и мест прилетов.

Тем временем, власти Киевской области призывают местных жителей экономить электроэнергию в связи с обстрелом объектов энергетики. «Россияне целенаправленно наносят удары именно по энергетическим объектам», — написал глава региона Алексей Кулеба.

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В Киевской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Львовской, Сумской и Хмельницкой областях раздаются взрывы. В регионах объявлена воздушная тревога, свидетельствует украинская «Карта воздушных тревог».



Так, СМИ сообщили о взрыве в небе над Киевской областью. Ранее глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что в регионе работают расчеты ПВО. По предварительным данным, часть ракет сбили на подлете к Киеву.

О взрывах также сообщается в Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Львовской, Сумской и Хмельницкой областях. Так, город Хмельницкий остался обесточен. Жителей просят делать запасы воды, так как она вскоре «также исчезнет».

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил массированный обстрел объектов инфраструктуры. «Очередные ракетные обстрелы от террористов, воюющих с гражданской инфраструктурой и людьми. Ничего, выдержим», — написал он в своем Telegram-канале.

В «Укрэнерго» предупредили об ограничении потребления электроэнергии. Подача будет ограничена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. «Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем применявшаяся накануне 21 октября», — отмечается в сообщении.



