Минюст дополнил реестры иноагентов

Минюст снова пополнил реестр иностранных агентов.
ОВД-Инфо* пишет, что физическими лицами с новым статусом стали Руслан Габбасов — башкирский активист, Семен Кочкин — экс-координатор штаба Навального* в Чебоксарах, автор проекта «Сердитая Чувашия», Илья Шуманов — генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия», Илья Пономарев — экс-депутат Госдумы, Александр Роднянский — продюсер, журналисты Татьяна Шадрина, Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, Катерина Босов — вдова миллиардера Дмитрия Босова.
СМИ-иноагентом признали Михаила Зыгаря — писателя, журналиста.
*ОВД-Инфо Минюст России считает иноагентом.
*Штабы Навального власти России признали экстремистской организацией.
ОВД-Инфо* пишет, что физическими лицами с новым статусом стали Руслан Габбасов — башкирский активист, Семен Кочкин — экс-координатор штаба Навального* в Чебоксарах, автор проекта «Сердитая Чувашия», Илья Шуманов — генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия», Илья Пономарев — экс-депутат Госдумы, Александр Роднянский — продюсер, журналисты Татьяна Шадрина, Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, Катерина Босов — вдова миллиардера Дмитрия Босова.
СМИ-иноагентом признали Михаила Зыгаря — писателя, журналиста.
*ОВД-Инфо Минюст России считает иноагентом.
*Штабы Навального власти России признали экстремистской организацией.