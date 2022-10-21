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#Новости

Минюст дополнил реестры иноагентов

21.10.2022

В списке 10 имен
Минюст снова пополнил реестр иностранных агентов.

ОВД-Инфо* пишет, что физическими лицами с новым статусом стали Руслан Габбасов — башкирский активист, Семен Кочкин — экс-координатор штаба Навального* в Чебоксарах, автор проекта «Сердитая Чувашия», Илья Шуманов — генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия», Илья Пономарев — экс-депутат Госдумы, Александр Роднянский — продюсер, журналисты Татьяна Шадрина, Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, Катерина Босов — вдова миллиардера Дмитрия Босова.
СМИ-иноагентом признали Михаила Зыгаря — писателя, журналиста. 

*ОВД-Инфо Минюст России считает иноагентом. 
*Штабы Навального власти России признали экстремистской организацией. 

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