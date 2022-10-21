240-й день боев: главное

С утра российские войска нанесли удары по Запорожью и Харькову. Воздушная тревога была объявлена почти по всей стране дважды за день.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что ранения получили шесть человек. Есть разрушения промышленной инфраструктуры.

Глава Запорожской области Александр Старух рассказал о пяти раненых после утренних обстрелов. По его информации повреждены жилые дома и школа. В доме произошла утечка газа.

Пророссийский замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ночью ВСУ нанесли удар по гражданской переправе в районе Антоновского моста. Однако он сказал, что удар «в очередной раз» нанесли «американцы».

Украинские военные взяли на себя ответственность за атаку, однако свою причастность к обстрелу мирного населения не подтвердили. Тем временем, российские власти сообщили о гибели журналиста Олега Клокова в результате удара по переправе под Херсоном.

В Шебекинском городском округе Белгородской области в результате обстрела на местном лакокрасочном заводе произошел пожар. Пламя распространилось на площади в 1 тыс. кв. м, в настоящее время его удалось локализовать.

В результате пожара была повреждена подстанция, в этой связи часть потребителей были отключены от света. Кроме того, обесточенными оказались несколько объектов водоснабжения и водоотведения.

Ранее Гладков также сообщил «массированном обстреле ВСУ» села Муром Шебекинского городского округа. По его словам, снаряды попали в гражданские и социальные объекты. Местные жители были эвакуированы накануне, инцидент обошелся без пострадавших.

Вооруженные силы Украины обратились к народу Беларуси с призывом не вступать в конфликт, развязанный Россией. Видеообращение записано на русском языке.

Командование украинской армии отметило, что территория Беларуси с 24 февраля активно используется для нанесения ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины. Кроме того, в ВСУ подчеркнули, что наступление на Киев было осуществлено именно со стороны белорусской границы.

ВСУ призвали белорусов не выполнять приказы о вступлении в конфликт, не делить ответственность с Россией за военные преступления и предупредили об ответе в случае, если белорусская армия выступит против Украины вместе с российской.

По меньшей мере 26 мобилизованных уже погибли на фронте, еще как минимум 30 человек умерли еще до отправки на фронт, сообщили «Важные истории»*. Среди них числится IT-специалист «Райффайзенбанка» Тимур Измайлов, мобилизованный 23 сентября, несмотря на основания для отсрочки.

Еще 30 человек умерли до отправки на фронт. Так, мужчины погибали в Свердловской, Тюменской, Омской, Новосибирской и Пензенской областях, в Якутии и Кабардино-Балкарии, а также в Приморском крае. Сегодня также стало известно о гибели 35-летнего уроженца Лесосибирска в воинской части в Кемеровской области.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пресс-конференции после встречи с волонтерами «Единой России» в Петербурге заявил, что власти вернули домой уже порядка 10 тысяч мужчин, мобилизованных по ошибке. Регионы же отчитались о возврате 5000 человек, обращают внимание «Важные истории»*.

Президент России Владимир Путин сформировал Координационный совет (КС) при правительстве по обеспечению потребностей российской армии. Его будет возглавлять премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

Новый орган призван координировать деятельность федеральных и муниципальных органов исполнительной власти по обеспечению потребностей российской армии в ходе боевых действий в Украине. Также в полномочия совета входит решение вопросов и постановка задач по обеспечению ВС РФ необходимым вооружением и техникой. Помимо прочего, в зону ответственности КС входит формирование плана по поставленным задачам, а также закладка средств из федерального бюджета на их выполнение.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Этот разговор стал для российского и американского министров вторым с начала боевых действий в Украине. Первый звонок между ними состоялся еще в мае. Остин тогда призвал Шойгу к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи.

В Крыму ввели высокий («жёлтый») уровень террористической опасности на нескольких территориях. Особый режим будет действовать в округах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск; в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах; а также на объектах критической инфраструктуры. Он продлится с 20:00 23 октября до 20:00 7 ноября.

Усилить охрану на объектах критической инфраструктуры решили также и в Белгородской области. В регионе продлевают на еще одну неделю каникулы в общеобразовательных учреждениях. По окончании каникул детей переведут на обучение в дистанционном формате, то же советуют сделать и руководству вузов. Жителей приграничных территорий планируют эвакуировать.

Украинская разведка утверждает, что российские войска начали минировать Каховскую ГЭС в Херсонской области еще в апреле. По данным украинской стороны, россияне на этой неделе припарковали на дамбе станции два начиненных взрывчаткой грузовика.

«Россияне прогнозируют быстрое высвобождение правобережной части Херсонской области украинскими вооруженными силами и готовят серию терактов на этой территории. В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован заранее — основные работы по заминированию проведены еще в апреле», — сообщили в украинской разведке.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объявил об освобождении украинским войсками 88 населенных пунктов в Херсонской области. Он также сообщил, что ВСУ освободили 551 населенный пункт в Харьковской области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Der Spiegel заявил, что украинцам предстоит пережить самую сложную зиму за все время независимости. По его словам, лишь за последнюю неделю российские ракетные обстрелы вывели из строя около 30% электростанций, «и этот процент растет».

Галущенко добавил, что в более чем 4 тыс. населенных пунктах было восстановлено электроснабжение. В настоящее время власти Украины прорабатывают сценарии реагирования в схожих ситуациях на будущее. Министр отметил, что потребление энергии удалось сократить на 10%, а Германия направила на Украину оборудование для ремонта, генераторы, трансформаторы и другую помощь.

Украина вводит специальное удостоверение личности для граждан, которые хотят вернуться на родину из России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, для того, чтобы получить документ, необходимо обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции.

Британская разведка считает, что совместная «региональная группировка войск» России и Беларуси не соответствует заявленной численности. По словам Лукашенко, она насчитывает 70 тысяч белорусских военнослужащих и 15 тысяч — российских.

В британском оборонном ведомстве сомневаются, что Россия действительно могла перебросить в Беларусь такое число военных, поскольку сейчас все силы российской армии сосредоточены в Украине. Между тем, силы белорусской армии обладают минимальными возможностями для проведения сложных операций, уверены разведчики.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что обещания российских властей завершить мобилизацию к ноябрю являются пустыми. Аналитики также обращают внимание на то, что региональные власти и Минобороны продолжают перекладывать друг на друга ответственность за грубые ошибки при осуществлении призыва.

Тем временем российские войска продолжают подготовку к разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой они намерены обвинить Украину, говорится в сводке. Аналитики также указывают, что россияне активно вывозят оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании грядущего наступления украинской армии.

В ISW также проанализировали сообщения херсонских телеграм-каналов о разграблении и вывозе имущества и техники с городской пожарной станции. Аналитики считают, что российская армия вынесла урок из отступления под Харьковом, в результате которого украинцам было оставлено немалое количество боевой техники, оружия и боеприпасов. Между тем, угрозу российского наступления со стороны Беларуси в ISW считают маловероятной.

*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».