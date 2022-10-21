В Новой Москве противотанковый снаряд упал во дворе жилого дома

Управляемый противотанковый снаряд упал во дворе жилого дома в СНТ Зверево в Троицком округе. Об инциденте сообщают Baza и «Известия».

СМИ сообщают, что снаряд мог прилететь с военного полигона Алабино, расположенного в 3 километрах от населенного пункта.

Baza пишет, что хозяин обнаружил находку по возвращении домой. Его соседи рассказали, что слышали громкий свист и звук взрыва. Изучив осколки, мужчина пришел к выводу, что они принадлежат управляемому противотанковому снаряду. Официального подтверждения этой информации нет.