Имя Бориса Акунина убрали с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам

Росcийский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали имя Бориса Акунина с афиш спектаклей, поставленных по его произведениям. Об этом писатель сообщил в своих соцсетях

«Мне российские зрители тоже дороги. Именно поэтому я не требую, чтобы мои безымянные спектакли сняли из репертуара. Пока их окончательно не запретят, пусть идут. Даже бесплатно. (Когда Александринский театр с извинениями сообщил, что из-за санкций не сможет выплачивать авторские, я ответил: «Ничего, не проблема»), — заявил писатель.

В Минкультуры РФ назвали «логичным» исчезновение с афиш имен писателей, которые покинули Россию и выступают против боевых действий в Украине.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против её богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — сообщили в министерстве.

Ранее Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) во время выступления на литературном фестивале в Берлине призвал западный мир не ставить крест на российском обществе и не ругать простых россиян.

Писатель также коснулся вопроса о запрете русской литературы в Украине. Он назвал эту практику совершенно понятной, поскольку украинцев «сейчас тошнит от всего, имеющего отношение к России и «русскости». При этом он отметил, что русский язык не является личной собственностью Владимира Путина.