Джорджия Мелони приняла мандат на формирование нового правительства Италии

Джорджия Мелони, чья партия «Братья Италии» одержала победу в парламентских выборах в сентябре, получила мандат на формирование нового правительства Италии. Она стала первой женщиной на посту премьер-министра страны, сообщает Reuters.

«Президент передал Джорджии Мелони мандат на формирование правительства, она его приняла», — объявил генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти. Трансляцию вел телеканал Rai News-24.

Новое, 68-е правительство Италии будет приведено к присяге 22 октября. Ему предстоит решить ряд серьезных проблем. Речь идет о надвигающейся рецессии и растущих счетах за электроэнергию, а также необходимости выступить единым фронтом в ответ на события в Украине.

О том, что правоцентристская коалиция во главе с Джорджией Мелони одержала победу по итогам выборов в Сенат, стало известно 26 сентября. В объединение вошли фракции «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Лига» Маттео Сальвини. Впервые со времен правления Бенито Муссолини к власти в Италии пришла партия правого толка.

Ранее La Repubblica опубликовала фото Сильвио Берлускони, сделанное на заседании парламента в четверг. На камеру попала записка политика, в которой он описал Джорджию Мелони как «властную, доминирующую, высокомерную и оскорбительную».

На этой неделе Берлускони оказался в центре скандала, после того как в СМИ просочилась аудиозапись с его закрытой встречи с однопартийцами. Он рассказал, что начал восстанавливать отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они обменялись «добрыми письмами» и небольшими презентами в виде дорогого алкоголя. Он признался, что Путин назвал его «первым из пяти его настоящих друзей».

Еще в преддверии выборов Берлускони заявил, что Путина «подтолкнули» к тому, чтоб начать боевые действия в Украине, и он хотел поставить во главе Киева «достойных людей». По его словам, первоначально план России состоял в том, чтобы захватить Киев «за неделю», поставить вместо Владимира Зеленского «правительство достойных людей» и уйти «еще через неделю». Лидер партии «Вперед, Италия» добавил, что не понял, почему российские войска распространились по всей Украине, когда они должны были остаться только в Киеве.

Столкнувшись с широким осуждением со стороны оппонентов, Берлускони заявил, что его слова были «чрезмерно упрощены». Он назвал «неоправданной и неприемлемой» российскую агрессию против Украины и отметил, что возглавляемая им правоцентристская партия Forza Italia всегда будет на стороне ЕС и НАТО.