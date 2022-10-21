Россия не примет участия в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне

США заблокировали участие России в Международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» в Вашингтоне. Об этом заявила госкорпорация «Росатом».

«Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании.

В госкорпорации назвали проявлением неуважения американской стороны к МАГАТЭ непредоставление виз членам российской делегации. В ней должны были участвовать представители руководства «Росатома» и Ростехнадзора.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл», — заявили в «Росатоме».

При этом отмечается, что гендиректор компании Алексей Лихачев примет участие в конференции в видеоформате. Мероприятие будет проходить с 26 по 28 октября.



