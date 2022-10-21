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#Новости

«Важные истории»*: в Украине погибли как минимум 26 мобилизованных

21.10.2022

Еще как минимум 30 человек умерли до отправки на фронт

По меньшей мере 26 мобилизованных уже погибли на фронте, еще как минимум 30 человек умерли еще до отправки на фронт. Такие цифры «Важные истории»* привели на основе информации из открытых источников.

«В первый месяц мобилизации на фронте погибло как минимум 26 мобилизованных из разных регионов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии, подсчитали «Важные истории» на основе публичных сообщений о гибели солдат», — говорится в публикации.

Еще 30 человек умерли еще до отправки на фронт. Так, мужчины погибали в Свердловской, ТюменскойОмской, Новосибирской и Пензенской областях, в Якутии и Кабардино-Балкарии, а также в Приморском крае. Сегодня также стало известно о гибели 35-летнего уроженца Лесосибирска в воинской части в Кемеровской области.

Тем временем, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пресс-конференции после встречи с волонтерами «Единой России» в Петербурге заявил, что власти вернули домой уже порядка 10 тысяч мужчин, мобилизованных по ошибке. Регионы же отчитались о возврате 5000 человек, обращают внимание «Важные истории»*.

*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».


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