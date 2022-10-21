«Важные истории»*: в Украине погибли как минимум 26 мобилизованных

По меньшей мере 26 мобилизованных уже погибли на фронте, еще как минимум 30 человек умерли еще до отправки на фронт. Такие цифры «Важные истории»* привели на основе информации из открытых источников.

«В первый месяц мобилизации на фронте погибло как минимум 26 мобилизованных из разных регионов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии, подсчитали «Важные истории» на основе публичных сообщений о гибели солдат», — говорится в публикации.

Еще 30 человек умерли еще до отправки на фронт. Так, мужчины погибали в Свердловской, Тюменской, Омской, Новосибирской и Пензенской областях, в Якутии и Кабардино-Балкарии, а также в Приморском крае. Сегодня также стало известно о гибели 35-летнего уроженца Лесосибирска в воинской части в Кемеровской области.

Тем временем, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пресс-конференции после встречи с волонтерами «Единой России» в Петербурге заявил, что власти вернули домой уже порядка 10 тысяч мужчин, мобилизованных по ошибке. Регионы же отчитались о возврате 5000 человек, обращают внимание «Важные истории»*.

*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».