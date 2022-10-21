В Шебекино после обстрела загорелся завод

В Шебекинском городском округе Белгородской области в результате обстрела произошел пожар «на одном из промышленных предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте. Более подробная информация будет позже», — написал он.

Местные Telegram-каналы уточняют, что клубы черного дыма вздымаются над шебекинским лакокрасочным заводом. Площадь пожара пока неизвестна.

Ранее Гладков также сообщил «массированном обстреле ВСУ» села Муром Шебекинского городского округа. По его словам, снаряды попали в гражданские и социальные объекты. Местные жители были эвакуированы накануне, инцидент обошелся без пострадавших.