На российско-грузинской границе закроют мобильные призывные пункты

На контрольно-пропускных пунктах «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» на границе с Грузией с 22 октября закроют мобильные призывные пункты военкомата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Дал распоряжение с завтрашнего дня убрать с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель», — написал он.

Меняйло отметил, что поток выезжающих из России схлынул, ситуация на границе с Грузией стабилизировалась. В этой связи «необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала».

«Кроме того, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны. В основном это люди из других регионов», — добавил глава региона.

Мобилизационные пункты военкомата на границе с Грузией развернули в конце сентября. РБК со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии сообщало, что на КПП «Верхний Ларс» проверяли по спискам мобилизованных всех выезжающих.

После объявления мобилизации россияне стали массово выезжать за границу, в том числе в Грузию. По этой причине на российско-грузинской границе образовалась многокилометровая очередь — люди по несколько дней ждали возможности пройти через границу.