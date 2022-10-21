Доцента Дениса Скопина уволили из СПбГУ за участие в сентябрьской акции против мобилизации

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) уволило доцента Дениса Скопина за участие в протестной акции против мобилизации. В приказе говорится, что преподаватель совершил «аморальный проступок».

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла опубликовал в своем Facebook* скан постановления Выборгского районного суда о признании Скопина виновным в нарушении правил проведения митинга за участие в акции против мобилизации 21 сентября. Также к посту прикреплены фото приказа о его увольнении, в котором говорится следующее: «Факт нарушения Скопиным Д.А. аморального проступка был установлен. Совершенный работником проступок является аморальным и несовместимым с осуществлением воспитательных функций и продолжением данной работы». Документ подписал проректор СПбГУ Владимир Еремеев.

«Сегодня Денис Скопин был уволен из СПбГУ «за совершение аморального поступка» (терминология приказа), выразившегося в участии в массовом мероприятии (протесте 21 сентября против мобилизации), за которое он получил 10 суток ареста. Мне в этом контексте представляется аморальным поведение руководства СПбГУ», — написал в посте Курилла.

Сам доцент с приказом о своем увольнении также не согласился. «Считаю, что участвуя в митинге против мобилизации, я исполнял свой моральный долг как человек, гражданин и преподаватель факультета свободных наук и искусств», — заявил он.