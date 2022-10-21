Путин сформировал Координационный совет по обеспечению потребностей ВС РФ

Президент России Владимир Путин сформировал Координационный совет (КС) при правительстве по обеспечению потребностей российской армии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.
Председателем совета назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Вместе с ним в состав органа вошли еще 17 высокопоставленных чиновников:
- глава Минпромторга Денис Мантуров;
- директор ФСБ Александр Бортников;
- зампред правительства Татьяна Голикова;
- руководитель ФНС Даниил Егоров;
- директор Росгвардии Виктор Золотов;
- глава МВД Владимир Колокольцев;
- глава МЧС Александр Куренков;
- руководитель Главного управления спецпрограмм президента Александр Линец;
- директор СВР Сергей Нарышкин;
- зампред правительства Александр Новак;
- помощник президента Максим Орешкин;
- глава Минэкономразвития Максим Решетников;
- глава Минфина Антон Силуанов;
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- зампред правительства Марат Хуснуллин;
- зампред правительства Дмитрий Чернышенко;
- министр обороны Сергей Шойгу.
Новый орган призван координировать деятельность федеральных и муниципальных органов исполнительной власти по обеспечению потребностей российской армии в ходе боевых действий в Украине. Также в полномочия совета входит решение вопросов и постановка задач по обеспечению ВС РФ необходимым вооружением и техникой. Помимо прочего, в зону ответственности КС входит формирование плана по поставленным задачам, а также закладка средств из федерального бюджета на их выполнение.