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Путин сформировал Координационный совет по обеспечению потребностей ВС РФ

21.10.2022

В него вошли 18 высокопоставленных чиновников

Президент России Владимир Путин сформировал Координационный совет (КС) при правительстве по обеспечению потребностей российской армии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

Председателем совета назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Вместе с ним в состав органа вошли еще 17 высокопоставленных чиновников:

  • глава Минпромторга Денис Мантуров;
  • директор ФСБ Александр Бортников;
  • зампред правительства Татьяна Голикова;
  • руководитель ФНС Даниил Егоров;
  • директор Росгвардии Виктор Золотов;
  • глава МВД Владимир Колокольцев;
  • глава МЧС Александр Куренков;
  • руководитель Главного управления спецпрограмм президента Александр Линец;
  • директор СВР Сергей Нарышкин;
  • зампред правительства Александр Новак;
  • помощник президента Максим Орешкин;
  • глава Минэкономразвития Максим Решетников;
  • глава Минфина Антон Силуанов;
  • мэр Москвы Сергей Собянин;
  • зампред правительства Марат Хуснуллин;
  • зампред правительства Дмитрий Чернышенко;
  • министр обороны Сергей Шойгу.

Новый орган призван координировать деятельность федеральных и муниципальных органов исполнительной власти по обеспечению потребностей российской армии в ходе боевых действий в Украине. Также в полномочия совета входит решение вопросов и постановка задач по обеспечению ВС РФ необходимым вооружением и техникой. Помимо прочего, в зону ответственности КС входит формирование плана по поставленным задачам, а также закладка средств из федерального бюджета на их выполнение. 

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