Шойгу и Остин созвонились во второй раз с начала боевых действий в Украине

UPD: Ллойд Остин в телефонном разговоре с Сергеем Шойгу заявил о необходимости поддерживать контакты в условиях боевых действий в Украине, сообщили в Пентагоне.

В американском военном ведомстве также добавили, что после переговоров с Шойгу Остин созвонился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Он заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, передает ТАСС.

***

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Содержание разговора пока не раскрывается.

«21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

Этот разговор стал для российского и американского министров вторым с начала боевых действий в Украине. Первый звонок между ними состоялся еще в мае. Остин тогда призвал Шойгу к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи.



Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоров Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в планах нет.