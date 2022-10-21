В Общественной палате РФ сообщили о гибели журналиста в результате удара по Антоновскому мосту

Зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил о гибели журналиста в результате удара по Антоновскому мосту в Херсоне.

«У нас одних журналистов только ранено 10 человек, один погиб. Погибли двое родственников журналистов, еще один находится в критическом состоянии», — заявил Малькевич в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА «Новости».

Назначенная российскими властями замглавы «военной городской администрации» Екатерина Губарева уточнила, что погибшим является журналист Олег Клоков. Он работал на пропагандистских каналах «Москва 24», Russia Today, Первом и других. «Олег приехал по собственной инициативе развивать телеканал «Таврия» в первых числах октября», — рассказала Губарева.

Ранее Украина взяла на себя ответственность за ночной удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Об этом глава пресс-центра сил обороны командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона. При этом причастность украинской армии к обстрелу мирного населения она не подтвердила.

«То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают и сами оккупанты, потому что это комендантский час, и очень строгие меры принимают к тем, кто его может нарушить», — заявила Гуменюк.