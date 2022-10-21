Воздушная тревога объявлена почти по всех областях Украины

UPD (17:01): Воздушная тревога, которую объявляли почти на всей территории Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные «Карты воздушных тревог Украины».

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UPD (15:50): Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба подтвердил работу саперов в регионе.



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Масштабная воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Киевской области — по данным УНИАН, в регионе работают саперы.

Так, воздушную тревогу объявили в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Ровенской, Полтавской и Ивано-Франковской областях Украины.

Взрывы уже раздаются под Киевом, однако СМИ сообщают, что это дело рук саперов. Утром местная областная военная администрация сообщала о проведении учений в Вышгородском районе, обращает внимание УНИАН. Тем временем, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил о высокой вероятности воздушных ударов.

«Україна» пишет о вылете истребителей из Беларуси. По данным Telegram-канала, украинские войска уже подняли в небо авиацию для перехвата вражеских объектов.