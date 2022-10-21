ВСУ призвали народ Беларуси не вступать в конфликт с Украиной

Вооруженные силы Украины обратились к народу Беларуси с призывом не вступать в конфликт, развязанный Россией. Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ опубликовало в Facebook* соответствующее видеообращение. Оно записано на русском языке.

«Сегодня ваше руководство готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины, собирается втянуть белорусский народ в грязную войну, запятнать кровью и смертью. Под видом проверок началась скрытая мобилизация граждан Беларуси для комплектования общей с Российской Федерацией группировки на границе с Украиной. Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси», — говорится в обращении ВСУ.

Командование украинской армии отметило, что территория Беларуси с 24 февраля активно используется для нанесения ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины. Кроме того, в ВСУ подчеркнули, что наступление на Киев было осуществлено именно со стороны белорусской границы.

«Украина до сих пор не ответила на подобные агрессивные действия. Дружбу между нашими народами мы ценим выше возможности ответить на преступные решения вашего руководства», — отмечается в видеообращении.

ВСУ призвали белорусов не выполнять приказы о вступлении в конфликт, не делить ответственность с Россией за военные преступления и предупредили об ответе в случае, если белорусская армия выступит против Украины вместе с российской.

Лукашенко 10 октября поручил КГБ провести «контртеррористические мероприятия». По его словам, НАТО и некоторые европейские страны планируют военную агрессию против Беларуси. Президент РБ также призвал сотрудников военных и силовых ведомств «следить за своим противником» и контролировать «все их телодвижения возле государственной границы».

Тогда же стало известно, что Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Глава РБ добавил, что «формирование этой группировки началось». Процесс займет не больше двух дней, заявил он, отметив, что уже отдал соответствующее распоряжение.

Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав совместной российско-белорусской группировки войск, прибыли в Беларусь 15 октября. Спустя два дня министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил , что солдаты приступили к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.

*Социальная сеть принадлежит компании Meta, которая объявлена в России «экстремистской организацией», деятельность компании в РФ запрещена.