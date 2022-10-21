Еще один мобилизованный умер в воинской части в Кемеровской области

В воинской части города Юрга Кемеровской области умер 35-летний уроженец Лесосибирска Валерий Соблаков. Об этом сообщает портал Ngs24 со ссылкой на администрацию Лесосибирска и местный военкомат.

Журналисты поговорили с родственниками погибшего. Они рассказали, что Соблаков пришел в военкомат добровольно, там ему вручили уже подготовленную повестку. Его мобилизационную группу вывезли из Лесосибирска в Кемерово 4 октября, оттуда их перенаправили в воинскую часть в Юрге. Уже спустя 11 дней родственникам стало известно о смерти мужчины.

Сестра погибшего сообщила, что переписывалась с братом накануне его смерти. В ходе диалога он пожаловался ей на плохое самочувствие. В предварительном заключении, которое поступило в военкомат города Лесосибирска и Мотыгинского района, указан диагноз «отек легких, пневмония». Назначена судебно-медицинская экспертиза.