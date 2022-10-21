Свыше 1 миллиона человек погибли во время блокады Ленинграда

Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом и военным преступлением. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Заявление об установлении факта геноцида народов СССР было подготовлено и направлено в суд по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. 16 сентября в Санкт-Петербургском городском суде начали рассматривать иск. В ходе слушаний было установлено, что во время блокады погибли 1 миллион 93 тысячи человек, а причинений ущерб составил 35,3 триллиона рублей. Ранее считалось, что в блокадном Ленинграде погибло около 650 тысяч человек.

Всего было проведено 7 заседаний. Суд допросил 12 специалистов и 4 свидетелей, а также изучил фото, видео, экспертизы, исторические документы и материалы с грифом «Совершенно секретно». По итогам слушаний требования петербургской прокуратуры были удовлетворены — суд признал блокаду Ленинграда геноцидом и военным преступлением.

«Прокуратура г. Санкт-Петербурга представила в суде задокументированные факты участия в блокаде Ленинграда не только войск нацистской Германии, но и вооруженных подразделений, сформированных на территориях Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельных добровольцев из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов», — добавили в прокуратуре Петербурга.

