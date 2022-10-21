WP: Маск в случае покупки Twitter намерен сократить штат компании на 75%

Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск намерен уволить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и корпоративные документы. Из них следует, что штат будет сокращен даже в том случае, если сделка не состоится.

WP уточняет, что Маск планирует сократить штат с 7,5 тысяч сотрудников до 2 тысяч. Однако в документах, оказавшихся в распоряжении издания, говорится, что масштабные сокращения будут реализованы даже в том случае, если сделка с бизнесменом не состоится.

Дело в том, что руководство Twitter намерено сократить фонд заработной платы на 800 млн долларов к концу 2023 года. Компания может достичь таких показателей, лишь уволили порядка 25% своих сотрудников. Под зачистку попадет не только инфраструктура, но и центры обработки данных.

Reuters сообщает, что главный юридический консультант Twitter Шон Эджетт сообщил 20 октября разослал сотрудникам компании электронную рассылку, в которой опроверг информацию о сокращениях. Агентство ознакомилось с его письмом.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, однако уже в июле он заявил об отказе от сделки. Он намеревался приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. Reuters сообщал, что причиной отказа стало то, что администрация сервиса не смогла предоставить данные о реальном количестве фейковых аккаунтов. В ответ Twitter подал на Маска в суд.

Позднее СМИ сообщили, что Маск мог отказаться от покупки Twitter из-за страха перед Третьей Мировой войной. Он рассказал об этом в переписке с банкиром из Morgan Stanley, который занимался сделкой. Их разговор был обнародован в суде штата Делавер 6 сентября

«Давай повременим несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Бессмысленно покупать Twitter, если мы движемся к третьей мировой войне», — говорится в текстовом сообщении Маска от 8 мая 2022 года.

Во время своего выступления 9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые действия в Украине стали ответом на расширение блока НАТО на «прилегающие к нам (России, — The New Times) территории».