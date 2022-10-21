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#Новости

В Госдуме сообщили, что 10 тысяч ошибочно мобилизованных вернули домой

21.10.2022

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Порядка 10 тысяч мужчин, мобилизованных по ошибке, вернули домой по разным причинам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пресс-конференции после встречи с волонтерами «Единой России».

«Безусловно, если такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и конечно человека будут возвращать»,— заявил он. Его слова приводит «Интерфакс».

Картаполов добавил, что частичная мобилизация в Петербурге продолжается, и город продолжает набор мужчин согласно полученному плану. Когда она завершится, он не уточнил.

Ранее «Медуза»* со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщала, что мобилизацию в Москве решили остановить, поскольку она вызвала фрустрацию среди горожан. По этой же причине мобилизацию планируют объявить завершенной и в Петербурге, хотя город так и не выполнил «план по набору» в российскую армию.


*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

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