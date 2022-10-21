Турецкие банки усложнили россиянам процесс открытия счетов и карт

В Турции банки не справляются с наплывом россиян, прибывших в страну из-за мобилизации. Они начали вводить новые требования для открытия счетов, пишет РБК.

Журналисты рассказали, что в Турции осталось четыре банка, которые работают с россиянами без турецкого ВНЖ: частный Denizbank и государственные Vakıf Bank, Vakıf Katılım и Ziraat Bank. Однако из-за большого числа запросов компании начали вводить дополнительные требования.

Так, некоторые просят оставлять безвозвратную комиссию в 2 тыс. лир (около 100 долларов), требуют депозит в 5 тыс. долларов. В Denizbank собеседнику РБК открыли карту с депозитом в 10 тыс. долларов. Иногда стали просить разрешение на работу в Турции. Были случаи, когда банки отказывали в открытии счета якобы потому, что не работают с иностранцами.

Стали популярны и посредники: за 200 долларов они готовы помочь с открытием счетов россиянам.