Отец троих детей из Забайкалья погиб в Украине

«Чита.Ру» узнала, что в Украине погиб уроженец Забайкальского края Андрей Хомиченко. Он участвовал в «спецоперации» еще до мобилизации, весной, а потом ему пришла повестка.

Хомиченко жил в Читинской области, родился в 1976 году. Его смерть журналистам подтвердили в администрации поселка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии. Из Украины он вернулся в июне.

Юрист Павел Чиков сообщал, что военкоматы начали применять указание Генштаба о том, что от мобилизации освобождаются многодетные отцы с тремя детьми до 16 лет. Указа президента о том, что они освобождаются от призыва, нет.

Сегодня стало известно о гибели двух жителей Новосибирской области. Вчера сообщалось о смерти двух жителей Воркуты и первого мобилизованного из Бурятии. Минобороны России оценивало потери российской армии в 5937 человек 21 сентября. Журналисты «Медиазоны»* и ВВС подтвердили смерть 7184 человек на 7 октября.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».