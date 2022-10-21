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#Новости

Журналистов «Осторожно, новости» задержали в Твери за съемку мобилизационного пункта

21.10.2022

При этом они даже не успели включить оборудование

Ксения Собчак сообщила, что в Твери задержали журналистов проекта «Осторожно, новости»: корреспондента Сергея Ерженкова и оператора Евгения Теренова.  

«Сотрудники снимали репортаж и выполняли редакционное задание. Задержание произошло около мобилизационного пункта на Краснофлотской набережной. Полиция утверждает, что журналисты снимали объект, однако это неправда — их взяли спустя пять минут после приезда на место, они только-только достали камеры и не включали их, и внутрь при этом не заходили», — рассказала Собчак. 

Она потребовала немедленно освободить сотрудников. 


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