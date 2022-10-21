В Ростове сорвался инвестпроект: под мобилизацию попал директор и 25 сотрудников

В Ростове-на-Дону мобилизовали 25 сотрудников и генерального директора «Ростовского воздуховода». Предприятие производит вентиляционные конструкции для многоквартирных домов и промышленные вентиляционные системы. Но расширение производства не состоится, пишет 161.ru.

Инвестиции должны были составить до 1,2 млрд рублей. Гендиректора после отпустили домой — он оказался не годен по состоянию здоровья. Замглавы администрации Советского района Алексея Павленко обвинил компанию в срыве проекта — потому что никто не встал вовремя на учет в военкомате.

В Ростовской области отчитывались о «выполнении мобилизационного задания» 3 октября, но через неделю снова сообщили о возобновлении мобилизации.