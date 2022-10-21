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#Новости

В Ростове сорвался инвестпроект: под мобилизацию попал директор и 25 сотрудников

21.10.2022

Предприятие планировало расширить производство вентиляционных конструкций для жилых домов и промышленности

В Ростове-на-Дону мобилизовали 25 сотрудников и генерального директора «Ростовского воздуховода». Предприятие производит вентиляционные конструкции для многоквартирных домов и промышленные вентиляционные системы. Но расширение производства не состоится, пишет 161.ru. 

Инвестиции должны были составить до 1,2 млрд рублей. Гендиректора после отпустили домой — он оказался не годен по состоянию здоровья. Замглавы администрации Советского района Алексея Павленко обвинил компанию в срыве проекта — потому что никто не встал вовремя на учет в военкомате. 

В Ростовской области отчитывались о «выполнении мобилизационного задания» 3 октября, но через неделю снова сообщили о возобновлении мобилизации. 



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