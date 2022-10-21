DW*: в Украине погиб мобилизованный IT-специалист «Райффайзенбанка»

Тимур Измайлов, IT-специалист «Райффайзенбанка» 13 октября погиб в Украине. Его мобилизовали 23 сентября несмотря на основания для отсрочки, пишет DW*.

Адвокат Измайлова сообщил, что подал жалобу, но не получил ответа от военной прокуратуры и комиссариата.

По словам сестры мобилизованного, в военкомате ему дали всего 4 часа на сборы: ему не позволили даже собрать нужные для отсрочки документы. Военкомат требовал решение суда — якобы только так Измайлова можно было исключить из списка на мобилизацию.

Обещанную месячную подготовку Измайлов не прошел: всего через две недели, 7 октября, он оказался в зоне боевых действий. Он погиб 13 октября под минометным обстрелом.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».