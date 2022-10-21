Aftonbladet: украденные в Швеции дорожные камеры нашли в российских БПЛА

Газета Aftonbladet сообщила, что на одном из разбившихся в Украине российских беспилотниках обнаружили камеру Canon — точно такую используют в системах наружного наблюдения в Швеции.

Камера была прикручена к беспилотнику липкой лентой, топливный бак был из пластиковой бутылки.

За прошедшие сутки в Швеции пропало как минимум пять дорожных камер для контроля скорости, а с начала российской «спецоперации» — около 100 устройств. Полиция Швеции без подробностей сообщала, что установила связь между российским вооружением и кражами дорожных камер в стране.