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#Новости

Aftonbladet: украденные в Швеции дорожные камеры нашли в российских БПЛА

21.10.2022

О связях российского вооружения с кражей дорожных камер сообщала полиция Швеции

Газета Aftonbladet сообщила, что на одном из разбившихся в Украине российских беспилотниках обнаружили камеру Canon — точно такую используют в системах наружного наблюдения в Швеции.

Камера была прикручена к беспилотнику липкой лентой, топливный бак был из пластиковой бутылки. 

За прошедшие сутки в Швеции пропало как минимум пять дорожных камер для контроля скорости, а с начала российской «спецоперации» — около 100 устройств. Полиция Швеции без подробностей сообщала, что установила связь между российским вооружением и кражами дорожных камер в стране.



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